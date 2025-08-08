Frontera organiza una gran kermés para celebrar el Día de las Infancias
El municipio invita a las familias a un evento especial el domingo 17 de agosto en el Polideportivo, con entrada libre y gratuita. Habrá juegos, música, espectáculos y sorpresas
La Municipalidad de Frontera invita a toda la comunidad a celebrar el Día de las Infancias con una gran kermés diseñada especialmente para los más pequeños y sus familias. El evento, de entrada libre y gratuita, se realizará el domingo 17 de agosto a partir de las 15 en el Polideportivo Municipal, ubicado en Calle 7 N° 1701.
Durante la jornada, niños y niñas podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades recreativas, música en vivo, espectáculos, sorteos y golosinas. Se alienta a los asistentes a ir disfrazados para sumarse a la atmósfera festiva de la celebración.
El evento también contará con espacios para que toda la familia pueda compartir un momento especial. Se recomienda a los vecinos traer mate y reposeras para disfrutar de la tarde con mayor comodidad.
Esta iniciativa forma parte del compromiso de la gestión municipal con la recreación y el desarrollo de la infancia, promoviendo espacios de encuentro, juego y convivencia en la ciudad.