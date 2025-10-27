Frontera lanzó una moratoria para patente con descuentos de hasta el 70 % en intereses

La Municipalidad de Frontera puso en marcha una nueva moratoria para la regularización de deudas por patente, a través de la Ordenanza N.º 941/2025, con descuentos en intereses que llegan hasta el 70 % para quienes elijan el pago al contado.

Según se informó oficialmente, podrán adherirse las personas con deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2024. Para quienes opten por abonar al contado, el beneficio incluye un descuento del 70 % en intereses, aunque esta modalidad se encuentra disponible solo de forma presencial en la sede municipal.

Por otro lado, se ofrece un plan de financiación de hasta 12 cuotas, con descuentos que van del 20 % al 50 % en intereses, según las condiciones del acuerdo. En este caso, el pago puede realizarse tanto presencialmente en el Municipio como a través de la web de la Administración Provincial de Impuestos (API), ingresando en https://www.santafe.gov.ar/e-pt-liq-deuda/.

La propuesta estará disponible hasta el 31 de enero de 2026, y forma parte de una política de regularización fiscal impulsada por la gestión del intendente Oscar Martínez.

La medida busca facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y ofrecer alternativas accesibles para las y los contribuyentes que deseen ponerse al día con sus compromisos.