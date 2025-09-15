La ciudad de Frontera dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su arbolado urbano a partir de un acuerdo de colaboración entre el municipio y la empresa Grupo Peretti S.A.S., en el marco del Plan Integral de Arbolado Público, conforme a lo establecido por las ordenanzas municipales N° 309/2006 y 639/2017.

Según informó el municipio, el convenio permitió una primera compra de diez ejemplares arbóreos sugeridos por la Subsecretaría de Políticas Sanitarias. La empresa HP participó del proceso de adquisición, mientras que el municipio se hizo cargo del retiro, la plantación y el mantenimiento de los árboles.

Los ejemplares fueron colocados en puntos estratégicos de la ciudad: el frente de la empresa, la Plaza San Martín —donde participaron alumnos de la Escuela N° 1199 "Provincia de Santa Fe"—, la Escuela N° 1001 "Santiago Puzzi" y el Centro Integrador Comunitario (CIC).

En paralelo, Grupo Peretti presentó una nueva campaña denominada “Un nuevo hijo, un nuevo árbol”, que propone plantar un ejemplar por cada niño o niña nacido entre 2022 y 2025 en Frontera, como forma de promover el arraigo y el cuidado ambiental desde los primeros años de vida.

La iniciativa está destinada a familias con hijos de 0 a 3 años registrados en el Registro Civil y contempla la posibilidad de colocar el árbol frente al domicilio particular. En caso de no contar con espacio disponible, se podrá optar por espacios verdes designados por la Secretaría de Obras Públicas.

Para participar, los interesados deberán acercarse al CIC (calle 9 esquina 58) con el DNI del menor, completar una solicitud y sumarse al archivo de espera. La empresa continuará adquiriendo ejemplares según sus posibilidades, y el municipio se encargará de la plantación.

Una vez colocado el árbol, la familia deberá firmar un compromiso de cuidado y riego, y cada ejemplar llevará un cartel con el nombre del niño o niña, como parte de la campaña y del vínculo entre lo público y lo privado.