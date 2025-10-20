El pasado viernes, en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Frontera, se desarrolló una importante reunión entre autoridades provinciales, comunales y representantes de clubes del Departamento Castellanos, con el objetivo de afianzar el vínculo entre el Estado santafesino y las instituciones deportivas de la región.

El encuentro fue presidido por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, y contó con la presencia del intendente Oscar Martínez, acompañado por integrantes de la Subsecretaría de Políticas Sociales.

Durante la jornada, se abordaron diversas líneas de trabajo orientadas a fortalecer el rol de los clubes como espacios de inclusión, contención y desarrollo comunitario, especialmente para niños, niñas, adolescentes y familias.

“Nuestro compromiso desde el gobierno provincial es continuar fortaleciendo a los clubes, porque sabemos que son pilares sociales esenciales en cada localidad”, expresó la ministra Tejeda, quien remarcó la necesidad de seguir promoviendo el trabajo articulado con las instituciones deportivas.

Desde la Municipalidad de Frontera destacaron la importancia de este tipo de encuentros para acercar herramientas, escuchar necesidades y construir políticas públicas que respondan a las realidades del territorio.