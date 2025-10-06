Frontera facilita trámites a Asociaciones Civiles con un nuevo servicio de certificación oficial
Gracias a un convenio con la Inspección General de Personas Jurídicas, las entidades podrán realizar certificaciones sin salir de la ciudad. El servicio ya está disponible y es gratuito.
La Municipalidad de Frontera firmó un convenio con la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), que permite a las Asociaciones Civiles locales realizar trámites de certificación oficial directamente en la ciudad, sin necesidad de trasladarse a otras localidades.
Este acuerdo convierte al Municipio en ente certificador para tres tipos de gestiones clave:
- Transcripción de actas u otros documentos
- Certificación de fotocopias
- Certificación de firmas
Estas certificaciones tienen como destino la inclusión en el Libro de Registro de Certificaciones de la IGPJ, herramienta fundamental para garantizar la legalidad y el funcionamiento adecuado de las organizaciones civiles.
El nuevo servicio ya está en funcionamiento, es totalmente gratuito y se brinda de manera presencial en la Secretaría de Hacienda y Administración, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.
Desde el Ejecutivo local destacaron que este avance “fortalece el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”, al acercar el Estado a las instituciones, facilitando sus gestiones legales y promoviendo una administración más ágil, cercana y eficiente.