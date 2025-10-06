La Municipalidad de Frontera firmó un convenio con la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), que permite a las Asociaciones Civiles locales realizar trámites de certificación oficial directamente en la ciudad, sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Este acuerdo convierte al Municipio en ente certificador para tres tipos de gestiones clave:

Transcripción de actas u otros documentos

Certificación de fotocopias

Certificación de firmas

Estas certificaciones tienen como destino la inclusión en el Libro de Registro de Certificaciones de la IGPJ, herramienta fundamental para garantizar la legalidad y el funcionamiento adecuado de las organizaciones civiles.

El nuevo servicio ya está en funcionamiento, es totalmente gratuito y se brinda de manera presencial en la Secretaría de Hacienda y Administración, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Desde el Ejecutivo local destacaron que este avance “fortalece el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”, al acercar el Estado a las instituciones, facilitando sus gestiones legales y promoviendo una administración más ágil, cercana y eficiente.