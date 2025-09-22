Frontera dio inicio a los Festejos Patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced

El pasado sábado por la noche, la ciudad de Frontera vivió una jornada cargada de emoción y devoción con el inicio de los Festejos Patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced, patrona de la comunidad.

Las actividades comenzaron con una peña en el Polideportivo Municipal, que inició con el ingreso de la imagen de la Virgen al Polideportivo Municipal, congregando a numerosos fieles y vecinos de todas las edades.

Estos festejos también tuvieron como protagonista a la “Sinfonía Rodante”, una propuesta artística del Ministerio de Cultura de la Nación, integrada por jóvenes músicos que ofrecieron un espectáculo de gran nivel. La presentación incluyó una camerata de cuerdas —violines, viola, cello y contrabajo— que interpretó un repertorio variado, desde piezas del clasicismo universal hasta melodías de la música popular y folclórica argentina.

La organización de este evento religioso-cultural contó con el compromiso activo de las parroquias locales, de sus curas párrocos y de numerosos colaboradores, a quienes el municipio reconoció públicamente por su labor. También se agradeció el acompañamiento de la comunidad.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la presentación de los grupos de danza locales. Con entusiasmo y compromiso, participaron el Taller Municipal de Folklore, el Taller Municipal de Tango y la Academia Folklórica Lunita Tucumana, quienes brindaron coreografías llenas de pasión, identidad y tradición.

Desde la Municipalidad resaltaron el rol de estas agrupaciones en la preservación del patrimonio cultural local: “Es motivo de orgullo reconocer la participación de nuestros talentosos grupos de danza, quienes reafirmaron la importancia de mantener vivas nuestras raíces culturales”.

Próximas actividades

Los festejos continuarán el domingo 28 de septiembre, a partir de las 9:30 hs, con la tradicional procesión con la imagen de la Virgen por las calles de la ciudad. El recorrido comenzará en la Gruta Nuestra Señora de la Merced, ubicada en calle 17 esquina 54, y culminará con la celebración de la Santa Misa en la capilla de Estación Frontera.

Las autoridades municipales invitaron a toda la comunidad a participar de este emotivo acto de fe que reúne cada año a cientos de vecinos en torno a su patrona.