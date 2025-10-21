En cumplimiento de la Ordenanza N.º 920/2025, la ciudad de Frontera conformó oficialmente el Consejo Municipal para Personas con Discapacidad, un organismo consultivo y participativo que trabajará de manera activa en la promoción de la inclusión, la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El nuevo Consejo tiene como propósito construir políticas públicas inclusivas desde un enfoque de derechos humanos, promoviendo la participación ciudadana, el diálogo interinstitucional y la articulación entre el Estado, las instituciones y la comunidad.

Su funcionamiento será ad honorem y con reuniones quincenales, en las que se abordarán problemáticas y propuestas vinculadas a la discapacidad en la ciudad, tales como accesibilidad, inclusión educativa y laboral, salud, infraestructura y transporte adaptado, entre otros temas prioritarios.

Autoridades del Consejo:

Presidenta: Sonia Merlini

Vicepresidente: Dr. Gonzalo Maza

Secretaria: Prof. Silvia Vénica

Vocales designados (según los artículos 2 y 4 de la Ordenanza N.º 920/2025):

Dr. Diego Seghezzi – Departamento Ejecutivo Municipal

Sra. Ivana Taborda – Presidencia del Honorable Concejo Municipal

Sra. Sonia Merlini – Subsecretaría de Políticas de Sanidad

Dr. Gonzalo Maza – Dirección del SAMCo

Sra. Sofía Blanda – Junta de Discapacidad

Prof. Silvina Vénica – Representación de instituciones educativas

Sra. Betiana Carrizo – Representante de personas con discapacidad

Sra. Mónica Núñez – Representante de familiares de niños con discapacidad

Desde el municipio destacaron que la creación de este espacio busca dar voz a las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo su participación en la toma de decisiones que las involucran. Además, se trabajará en proyectos conjuntos con organismos provinciales y nacionales, así como con instituciones educativas y de salud, para fortalecer las políticas locales en materia de inclusión.

Con esta conformación, Frontera reafirma su compromiso con una ciudad más justa y accesible, garantizando igualdad de oportunidades y fomentando una sociedad que valore la diversidad y la participación plena de todos sus ciudadanos.