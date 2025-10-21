Frontera conformó su Consejo Municipal para Personas con Discapacidad
El municipio de la vecina ciudad oficializó un espacio participativo para promover políticas inclusivas, defender derechos y fortalecer la representación de las personas con discapacidad.
En cumplimiento de la Ordenanza N.º 920/2025, la ciudad de Frontera conformó oficialmente el Consejo Municipal para Personas con Discapacidad, un organismo consultivo y participativo que trabajará de manera activa en la promoción de la inclusión, la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El nuevo Consejo tiene como propósito construir políticas públicas inclusivas desde un enfoque de derechos humanos, promoviendo la participación ciudadana, el diálogo interinstitucional y la articulación entre el Estado, las instituciones y la comunidad.
Su funcionamiento será ad honorem y con reuniones quincenales, en las que se abordarán problemáticas y propuestas vinculadas a la discapacidad en la ciudad, tales como accesibilidad, inclusión educativa y laboral, salud, infraestructura y transporte adaptado, entre otros temas prioritarios.
Autoridades del Consejo:
- Presidenta: Sonia Merlini
- Vicepresidente: Dr. Gonzalo Maza
- Secretaria: Prof. Silvia Vénica
Vocales designados (según los artículos 2 y 4 de la Ordenanza N.º 920/2025):
- Dr. Diego Seghezzi – Departamento Ejecutivo Municipal
- Sra. Ivana Taborda – Presidencia del Honorable Concejo Municipal
- Sra. Sonia Merlini – Subsecretaría de Políticas de Sanidad
- Dr. Gonzalo Maza – Dirección del SAMCo
- Sra. Sofía Blanda – Junta de Discapacidad
- Prof. Silvina Vénica – Representación de instituciones educativas
- Sra. Betiana Carrizo – Representante de personas con discapacidad
- Sra. Mónica Núñez – Representante de familiares de niños con discapacidad
Desde el municipio destacaron que la creación de este espacio busca dar voz a las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo su participación en la toma de decisiones que las involucran. Además, se trabajará en proyectos conjuntos con organismos provinciales y nacionales, así como con instituciones educativas y de salud, para fortalecer las políticas locales en materia de inclusión.
Con esta conformación, Frontera reafirma su compromiso con una ciudad más justa y accesible, garantizando igualdad de oportunidades y fomentando una sociedad que valore la diversidad y la participación plena de todos sus ciudadanos.