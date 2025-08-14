Frontera celebrará el Día del Niño con una gran kermés y shows en el Polideportivo Municipal

Con la premisa de ofrecer una tarde inolvidable para chicos y chicas de la ciudad, la Municipalidad de Frontera llevará adelante este domingo 17 de agosto una gran celebración por el Día del Niño. La cita será a partir de las 15 en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita para toda la familia.

“Como todos los años, desde la Municipalidad de Frontera se organizan los festejos del Día del Niño. Este año con una propuesta diferente: vamos a hacer juegos tipo kermés, además de actividades recreativas, deportivas y artísticas para que los niños y la familia puedan disfrutar de una linda jornada”, explicó la coordinadora de Cultura Sonia Aguirre.

El evento se desarrollará en el amplio predio del Polideportivo, e incluirá más de 20 estaciones de juego con opciones para todas las edades. “Vamos a tener juegos con globos, tiro al aro, tejo, yenga, bowling, estación de Glitter Bar para quienes quieran pintarse, estación de arte para dibujar y pintar, y el grupo del vivero inclusivo para hacer plantitas y macetitas”, enumeró Aguirre.

También habrá espacios con juegos de movimiento como la telaraña y el puente mono, un tatetí gigante, básquet y un circuito vial recreativo para practicar con bicicletas y kartings.

Más deporte, más shows, más comunidad

En simultáneo, el Polideportivo contará con dos canchas de fútbol, una de hockey y dos de vóley, sumando una dimensión deportiva a la celebración. A su vez, se organizarán concursos y se premiará a los chicos y chicas que asistan disfrazados, anticipó Aguirre.

Los espectáculos artísticos arrancarán una vez finalizadas las actividades recreativas. “Va a haber show de malabares, murga, clases de baile y presentaciones de la academia de danza de ritmos urbanos, además del taller de música y la banda de la Municipalidad”, detalló.

Por su parte, desde el área de Salud se instalará un stand a cargo del equipo de políticas de sanidad municipal junto a personal del Centro de Salud Vilani y Francucci. “También vamos a tener dos puntos de hidratación, donde va a haber pavas eléctricas para quienes quieran calentar el agua para el mate o tomar agua fresca”, agregó.

Feria de emprendedores y premios para toda la familia

La jornada incluirá además una feria con casi 50 emprendedores locales, que ofrecerán sus productos en distintos rubros. Según explicó Aguirre, el festejo está pensado para que las familias puedan instalarse con reposera y equipo de mate y disfrutar de una tarde completa al aire libre.

“Cuando lleguen al polideportivo, vamos a recibir a todos los niños con una bolsita con golosinas. Ahí también van a tener el número para participar de los sorteos”, adelantó. Entre los premios, se destacan bicicletas y juguetes, donados por proveedores y empresas que colaboran con el municipio. “Queremos agradecer especialmente a todas las empresas adheridas. Han hecho donaciones muy importantes”, reconoció la funcionaria.

Desde la organización esperan una gran convocatoria. “Siempre superamos las mil personas cada vez que hacemos el evento”, afirmó Aguirre. La propuesta fue impulsada por el intendente Oscar Martínez, quien pidió a todas las áreas municipales “apostar a algo distinto este año”.

“Estamos trabajando todas las áreas municipales y el equipo de gestión. Se sumaron también los bomberos voluntarios y todos los profesores de los talleres culturales, deportivos y recreativos de la municipalidad. Estamos ansiosos de que llegue el domingo para que realmente los niños puedan disfrutar de una linda tarde entre juegos y sorpresas”, cerró la coordinadora de Cultura.