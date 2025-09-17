Frontera celebra a la Virgen de la Merced con una gran peña y actividades religiosas

Este sábado 20 de septiembre comienzan en Frontera las celebraciones patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced, patrona de la ciudad. La propuesta combina actividades culturales, religiosas y comunitarias, con el objetivo de reunir a vecinos y vecinas más allá de sus creencias.

La apertura será con una gran peña popular desde las 21 en el Polideportivo Municipal, con entrada a través de un bono contribución de $1.000 que se retira en las parroquias o en el área de Cultura del municipio. Lo recaudado será destinado a mejoras edilicias de las parroquias Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora de Guadalupe.

El evento contará con la participación de la Sinfonía Rodante, una camerata itinerante de cuerdas integrada por jóvenes músicos santafesinos. Además, actuarán el Taller Municipal de Tango, academias de danzas folclóricas y un DJ que cerrará la noche con música bailable.

Durante la peña, habrá un servicio de buffet a cargo de integrantes de ambas parroquias. Se ofrecerán choripanes, pizzas, empanadas, tortas fritas, pastelitos, café y mate cocido entre otras cosas. Todo lo recaudado será a beneficio de las capillas y sus proyectos de mantenimiento edilicio.

Actividades religiosas: procesión y misa con el obispo

El cronograma litúrgico comienza el miércoles 24 de septiembre, día de la Virgen de la Merced, con una misa a las 19 en la Capilla de Estación Frontera, seguida del rezo del rosario luminoso con velas encendidas por los niños y niñas de la comunidad.

El jueves 25 la misa será en la parroquia de Fátima, y el viernes 26 en la de Guadalupe, ambas a las 20.

El momento más esperado será el domingo 28, cuando se realice la tradicional peregrinación desde la gruta de la Virgen de la Merced (esquina de calles 15 y 54) a partir de las 9:30 de la mañana. La imagen será trasladada en una unidad de Bomberos Voluntarios y acompañada por agrupaciones gauchas.

A las 11 se celebrará la misa central en la Capilla Nuestra Señora de la Merced de Estación Frontera, presidida por Monseñor Martini, obispo emérito de San Francisco. Tras la ceremonia, se realizará una feria de platos dulces y salados, una propuesta solidaria y comunitaria en la que los vecinos podrán colaborar comprando alimentos caseros para llevar.

Una celebración para toda la comunidad

Desde la organización destacan que la fiesta patronal “es la celebración de toda la ciudad”, más allá de las creencias religiosas. “Buscamos que todos se sientan parte, porque es una tradición que nos une como comunidad”, expresaron.

Las actividades son organizadas por el área de Cultura de la Municipalidad de Frontera, las parroquias locales y voluntarios.