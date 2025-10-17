Frontera: taller sobre el juego y su rol educativo convocó a docentes en el Polideportivo Municipal

Este jueves se realizó el taller “El juego como dispositivo en la construcción del conocimiento” en el Polideportivo Municipal de Frontera, con la participación de Ricardo Zordán como capacitador. La jornada estuvo destinada a profesores y estudiantes de Educación Física, docentes de Nivel Inicial y maestros del primer ciclo de Educación Primaria.

Según se informó, el encuentro contó con la presencia del intendente Oscar Martínez, la coordinadora de Educación Marina Rodríguez y el supervisor de la Región VIII, Sergio Chiabrando, quienes participaron del acto de apertura y resaltaron la relevancia de este tipo de instancias formativas.

El propósito del taller fue proporcionar herramientas teóricas, prácticas y vivenciales para que los asistentes pudieran comprender, aplicar y valorar el juego como eje central en los procesos de aprendizaje, promoviendo una educación activa, significativa y participativa.

Ricardo Zordán, con amplia trayectoria como docente, coordinador y capacitador en programas provinciales y con participación en congresos nacionales e internacionales, compartió una perspectiva integradora de la Educación Física, donde el juego ocupa un lugar clave como recurso pedagógico.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio que busca consolidar el papel del juego como herramienta fundamental en el desarrollo integral de niñas y niños dentro del sistema educativo.