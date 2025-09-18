Autoridades de la Municipalidad de Frontera mantuvieron una reunión en Rafaela con el objetivo de fortalecer el sistema de atención primaria de la salud.

La reunión tuvo como objetivo principal unificar criterios y avanzar en mejoras concretas para el funcionamiento de los centros de salud. Entre los temas abordados se destacaron la continuidad del programa FonRes, el fortalecimiento de los protocolos de salud mental y la detección de falencias actuales en el sistema de atención primaria.

Además, se dialogó sobre la necesidad de optimizar recursos y ajustar todo lo necesario para lograr una atención más eficiente, equitativa y cercana a las necesidades de la ciudad.

Del encuentro participaron el intendente Municipal Oscar Martínez junto al Subsecretario de Políticas Sanitarias Fabio Milanesio. Ambos fueron recibidos por la Coordinadora General del Nodo Centro Norte, Mariela Talani, y la psicóloga y coordinadora de Salud Mental Nodo Rafaela, Luciana Galloni.