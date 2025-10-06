Frontera: realizaron una nueva jornada de castración gratuita

En el marco de Castralat 2025, este lunes se desarrolló con éxito la IV Jornada de Castración Masiva en América Latina en el Área Municipal de Sanidad y Control Animal de la ciudad de Frontera.

La propuesta busca concientizar sobre la problemática de la sobrepoblación de perros y gatos en la región y promover acciones concretas en favor del bienestar animal y la salud pública.

Durante la jornada, se otorgaron 39 turnos organizados por horarios, y las intervenciones quirúrgicas estuvieron a cargo del médico veterinario Roberto Ferrero.

Castralat es una iniciativa que articula esfuerzos en toda América Latina para impulsar políticas públicas de control ético de la población animal. Su abordaje propone que las castraciones sean gratuitas, masivas, sistemáticas, extendidas, no excluyentes y a edad temprana, condiciones que permiten alcanzar resultados sostenibles en el tiempo.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones: no solo como una medida sanitaria, sino también como un aporte clave para lograr una convivencia más armónica entre la comunidad y los animales.

Desde el Área de Sanidad y Control Animal destacaron que este tipo de operativos permiten “seguir avanzando en el control poblacional y mejorar las condiciones de vida de muchos animales que no tienen acceso a atención veterinaria”.