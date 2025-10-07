Frontera: la pavimentación de la Ruta 32s entra en su etapa final

La pavimentación de la ruta provincial 32s está llegando a su etapa final y se perfila como una transformación clave en la infraestructura vial de la región. Con una extensión total de 3.200 metros, esta obra es considerada un avance estratégico que promete mejorar significativamente la conectividad de la ciudad de Frontera y sus alrededores.

Durante el fin de semana pasado se realizaron los trabajos de señalización horizontal, mientras que la carpeta asfáltica ya fue concluida. Se espera que la obra esté completamente habilitada en las próximas semanas.

Según se informó desde el área técnica, el proyecto incluye importantes intervenciones complementarias: la instalación de 11 alcantarillas transversales, 10 bocas de tormenta para drenaje pluvial y 40 columnas de alumbrado público, que apuntan a reforzar la seguridad y la visibilidad nocturna.

Mejora en el tránsito y desarrollo para la región

La pavimentación de la Ruta 32s brindará un nuevo ingreso y egreso a la ciudad de Frontera, lo que descomprimirá el tránsito en sectores urbanos y favorecerá la circulación vehicular tanto de transporte particular como de cargas.

Además, la nueva traza fue diseñada para potenciar el desarrollo urbano y productivo en una zona que viene creciendo sostenidamente. Desde el municipio destacaron que se trata de "una obra pensada para el presente y el futuro de nuestros vecinos", que permitirá integrar con mayor eficiencia las actividades económicas de la región.

La obra forma parte de un plan integral de infraestructura vial que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y fomentar nuevas oportunidades de inversión.