Frontera: la obra de la Ruta 32S supera el 60% de avance

La construcción de la nueva traza de la Ruta 32S ya alcanzó un avance superior al 60 %, en el marco de una intervención que busca mejorar la circulación vehicular y brindar una nueva vía de ingreso y egreso a la ciudad de Frontera, en el oeste santafesino.

Según informó el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la obra contempla un trayecto total de 3.200 metros e incluye tanto la pavimentación —con más de un tercio ya finalizado con carpeta asfáltica— como la ejecución de trabajos complementarios para garantizar su funcionalidad y durabilidad.

Entre las tareas en marcha se destacan la instalación de 11 alcantarillas transversales, 10 bocas de tormenta y 40 columnas de alumbrado público, elementos que contribuirán a mejorar la seguridad y eficiencia del nuevo corredor vial.

De acuerdo a lo indicado por las autoridades provinciales, la obra representa una mejora significativa para la infraestructura urbana de Frontera, con impactos positivos en el acceso a servicios, la conectividad regional y el desarrollo económico.

Desde el municipio destacaron el avance del proyecto y expresaron su reconocimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico por su rol en la ejecución de la obra.