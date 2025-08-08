Frontera: la obra de la Ruta 32S supera el 60% de avance
El proyecto, que abarca 3.200 metros de nueva traza, contempla pavimentación y obras complementarias clave. Es impulsado por el Gobierno de Santa Fe como parte de un plan estratégico de infraestructura vial.
La construcción de la nueva traza de la Ruta 32S ya alcanzó un avance superior al 60 %, en el marco de una intervención que busca mejorar la circulación vehicular y brindar una nueva vía de ingreso y egreso a la ciudad de Frontera, en el oeste santafesino.
Según informó el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la obra contempla un trayecto total de 3.200 metros e incluye tanto la pavimentación —con más de un tercio ya finalizado con carpeta asfáltica— como la ejecución de trabajos complementarios para garantizar su funcionalidad y durabilidad.
Entre las tareas en marcha se destacan la instalación de 11 alcantarillas transversales, 10 bocas de tormenta y 40 columnas de alumbrado público, elementos que contribuirán a mejorar la seguridad y eficiencia del nuevo corredor vial.
De acuerdo a lo indicado por las autoridades provinciales, la obra representa una mejora significativa para la infraestructura urbana de Frontera, con impactos positivos en el acceso a servicios, la conectividad regional y el desarrollo económico.
Desde el municipio destacaron el avance del proyecto y expresaron su reconocimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico por su rol en la ejecución de la obra.