Ya se encuentra instalada la nueva señalización de precaución sobre la Ruta Provincial 32S, en el trayecto comprendido entre la Ruta Nacional 19 y la Ruta Provincial 24S, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en ese sector.

Según se informó oficialmente, durante los últimos días se llevaron a cabo tareas de colocación de cartelería que incluye indicaciones de límite de velocidad, presencia de reductores, ingreso a zona urbana y señalización por cruce de vías férreas.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la nueva señalización y mantener una conducción responsable, a fin de garantizar una circulación más segura para todos los usuarios de la vía.