Frontera: inauguraron el mural “Cerebro Florecido” para promover la salud mental

En el marco de una campaña local de concientización sobre la salud mental, la organización Familias Unidas, en conjunto con la Municipalidad de Frontera, inauguró el mural “Cerebro Florecido”, una obra artística emplazada en la intersección de calle 58 y esquina 9, que busca visibilizar la importancia del cuidado psicoemocional.

El mural fue realizado por el artista Andrés Fantino, quien transmitió a través de su obra un mensaje de esperanza, empatía y reflexión sobre la salud mental.

El acto inaugural contó con la presencia del Secretario de Gobierno y Políticas Sociales, Diego Seghezzi; la presidenta del Honorable Concejo Municipal, Ivana Taborda; y representantes de instituciones locales, entre ellas fuerzas policiales, Bomberos Voluntarios, Centro de Jubilados Frontera, Centros de Salud, Nexo Enlace, el área de Políticas Sociales del municipio, Madres Territoriales y Adulan.

Durante la jornada, se entregaron sobres a cada institución como punto de partida para la elaboración conjunta de un Protocolo de Actuación en Situaciones de Crisis, basado en la guía mhGAP (Mental Health Gap Action Program) de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de reducir las barreras de acceso a servicios de salud mental en contextos comunitarios.