Frontera: firmaron un convenio para fortalecer el Centro de Día "Paola Ortíz"

El Centro de Día “Paola Ortíz” de Frontera, que brinda asistencia a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, recibirá nuevos recursos gracias a un convenio firmado entre el municipio y la provincia de Santa Fe.

El acuerdo forma parte del Programa Centros de Día y fue suscripto por el intendente Oscar Martínez y autoridades de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

El Centro de Día “Paola Ortíz” funciona como un dispositivo de atención integral que busca garantizar derechos fundamentales y promover el desarrollo de la infancia en contextos de vulnerabilidad.

“Este acuerdo nos permite seguir trabajando en red con organismos públicos y entidades privadas para abordar de forma integral las distintas situaciones que se presentan”, señalaron desde el municipio.

A través del convenio firmado, se prevé la realización de encuentros, jornadas de formación y espacios participativos impulsados por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. También se fortalecerá el vínculo con otras instituciones locales que abordan problemáticas similares, promoviendo una red de acompañamiento comunitario más sólida.