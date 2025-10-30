Frontera: familias con hijos pequeños podrán recibir un árbol para plantar frente a su casa
La campaña “Un nuevo hijo, un nuevo árbol” está destinada a hogares con niños menores de 3 años que no cuenten con un árbol en su vereda. La plantación será realizada por la Municipalidad, en el marco del programa provincial de forestación urbana.
La Municipalidad de Frontera lanzó la campaña “Un nuevo hijo, un nuevo árbol”, una iniciativa que invita a todas las familias con niños y niñas menores de 3 años a participar en la plantación de árboles frente a sus domicilios, siempre que no cuenten ya con uno en su vereda.
La propuesta se enmarca en el programa provincial de forestación urbana y en un convenio firmado con HP Reparaciones.
Según informó el municipio, cada familia inscripta recibirá una especie arbórea, cuya plantación será realizada por personal municipal. En tanto, el mantenimiento y cuidado posterior quedará a cargo del frentista.
Las entregas se realizarán de acuerdo con el orden de inscripción y la disponibilidad de ejemplares, según informó la Municipalidad.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace proporcionado por el municipio (https://url-shortener.me/8AA0) o comunicarse telefónicamente al 3564 – 657930 en el horario de 7 a 13.