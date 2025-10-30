Frontera: familias con hijos pequeños podrán recibir un árbol para plantar frente a su casa

La Municipalidad de Frontera lanzó la campaña “Un nuevo hijo, un nuevo árbol”, una iniciativa que invita a todas las familias con niños y niñas menores de 3 años a participar en la plantación de árboles frente a sus domicilios, siempre que no cuenten ya con uno en su vereda.

La propuesta se enmarca en el programa provincial de forestación urbana y en un convenio firmado con HP Reparaciones.

Según informó el municipio, cada familia inscripta recibirá una especie arbórea, cuya plantación será realizada por personal municipal. En tanto, el mantenimiento y cuidado posterior quedará a cargo del frentista.

Las entregas se realizarán de acuerdo con el orden de inscripción y la disponibilidad de ejemplares, según informó la Municipalidad.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace proporcionado por el municipio (https://url-shortener.me/8AA0) o comunicarse telefónicamente al 3564 – 657930 en el horario de 7 a 13.