Seis meses después de su lanzamiento, el Programa de Becas Municipales de la ciudad de Frontera se consolida como una herramienta clave para el desarrollo educativo de los jóvenes. Esta iniciativa, impulsada por el intendente Oscar Martínez, ha beneficiado a más de 50 estudiantes que cursan carreras terciarias y universitarias en distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y en diversas modalidades de estudio.

Según la coordinadora de Educación, Marina Rodríguez, la inversión mensual del programa ronda los 4 millones de pesos, lo que permite solventar una parte importante de los gastos de los estudiantes. “El beneficio ha alcanzado a carreras fundamentales para la obtención de herramientas para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes”, destacó Rodríguez.

El intendente Martínez expresó su satisfacción con los resultados del programa: “Es un orgullo poder ver a nuestros jóvenes con el compromiso de seguir estudiando, capacitándose, y que desde el municipio podamos aportar una mínima parte del esfuerzo que representa mantener los estudios terciarios o universitarios para ellos y sus familias”.

El impacto en los jóvenes

Los testimonios de los beneficiarios demuestran el impacto positivo de las becas en sus vidas. Rocío Allende, estudiante de Psicopedagogía, describió la beca como un “gran apoyo” para continuar su formación. Por su parte, Micaela Rolón, que cursa el Profesorado de Educación Física, destacó que la ayuda fue de “suma importancia” para ella y su familia, ya que “debido a la situación económica actual, se nos dificultaba poder pagar la carrera”.

Para Benjamín Dundo, estudiante de Medicina, la beca le permite cubrir gastos esenciales como combustible para asistir a clases e impresión de apuntes. En tanto, Mariano Zárate Ártico, que cursa Ingeniería Electromecánica, valoró el apoyo para “solventar gastos de apuntes, fotocopias y poder movilizarme”, lo que le brinda una “oportunidad para la continuidad” de sus estudios.

Todos los becados deben cumplir con el requisito de residir en Frontera y ser alumnos regulares. El Área de Educación del municipio realiza un seguimiento mensual para verificar la continuidad académica de cada beneficiario antes de la entrega del desembolso correspondiente.