El intendente de Frontera, Oscar Martínez, mantuvo una reunión con autoridades de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en la que se abordaron problemáticas vinculadas al suministro eléctrico en la ciudad y se analizaron posibles soluciones para optimizar la prestación del servicio.

Del encuentro participaron Cristian Berrino, jefe de Sucursal Rafaela; Maximiliano Aiminio, jefe de Agencia; y Sergio Grande, jefe de Planta Frontera. Uno de los temas centrales fue la posibilidad de renovar el tendido de cableado de media tensión, una obra que permitiría mejorar significativamente la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en la zona.

Martínez destacó la predisposición de los representantes de la EPE y remarcó la importancia de trabajar articuladamente para dar respuesta a una demanda clave de los vecinos. La reunión se enmarca en una agenda de gestiones orientadas a fortalecer los servicios esenciales en la ciudad.