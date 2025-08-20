El municipio de Frontera entregó un aporte económico de $600.000 al Club Deportivo Sebastián, con el objetivo de financiar la adquisición de indumentaria para los jugadores de la categoría 2013 que competirán en la próxima edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol.

Según informó el municipio, el torneo se llevará a cabo en enero de 2026, cuando el club volverá a ser sede oficial de este evento, que convoca durante una semana a equipos infantiles de diversas regiones del país.

“La entrega de este aporte refleja nuestro compromiso con las instituciones deportivas locales y con el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes a través del deporte”, señalaron desde el municipio.