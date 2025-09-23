Frontera: continúan las actividades por las Fiestas Patronales 2025 en honor a Nuestra Señora de la Merced
La programación incluye misas, rezos del Rosario Luminoso, una procesión con la participación de agrupaciones locales y una feria de platos. El domingo se celebrará la misa central presidida por el obispo Baldomero Martini.
En el marco de las Fiestas Patronales 2025 en honor a Nuestra Señora de la Merced, se desarrollan distintas actividades litúrgicas y comunitarias en diversas parroquias y capillas de la ciudad. La celebración central tendrá lugar el domingo 28 de septiembre con una procesión y una misa solemne.
La agenda de actividades continúa de la siguiente manera:
Miércoles 24 de septiembre
- 19:00 hs: Misa en Capilla Nuestra Señora de la Merced
- 20:00 hs: Rezo del Rosario Luminoso
Jueves 25 de septiembre
- 20:00 hs: Rezo del Rosario Luminoso en Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Viernes 26 de septiembre
- 20:00 hs: Rezo del Rosario Luminoso en Capilla Nuestra Señora de Guadalupe
Domingo 28 de septiembre
- 09:30 hs – Procesión: Salida desde la Gruta Nuestra Señora de la Merced (calle 15 esquina 54), con la participación de Bomberos Voluntarios y agrupaciones gauchas
- 11:00 hs – Misa: Celebración en Capilla Nuestra Señora de la Merced, presidida por el obispo Beldomero Martini, con participación de la Banda Lisa Municipal
- 12:00 hs – Feria de platos: Actividad comunitaria al finalizar la misa
Además, se informó que habrá servicio de transporte municipal para el regreso desde la Capilla de Estación Frontera hacia la Parroquia de la ciudad.