Frontera: continúan las actividades por las Fiestas Patronales 2025 en honor a Nuestra Señora de la Merced

En el marco de las Fiestas Patronales 2025 en honor a Nuestra Señora de la Merced, se desarrollan distintas actividades litúrgicas y comunitarias en diversas parroquias y capillas de la ciudad. La celebración central tendrá lugar el domingo 28 de septiembre con una procesión y una misa solemne.

La agenda de actividades continúa de la siguiente manera:

Miércoles 24 de septiembre

  • 19:00 hs: Misa en Capilla Nuestra Señora de la Merced
  • 20:00 hs: Rezo del Rosario Luminoso

Jueves 25 de septiembre

  • 20:00 hs: Rezo del Rosario Luminoso en Parroquia Nuestra Señora de Fátima

Viernes 26 de septiembre

  • 20:00 hs: Rezo del Rosario Luminoso en Capilla Nuestra Señora de Guadalupe

Domingo 28 de septiembre

  • 09:30 hs – Procesión: Salida desde la Gruta Nuestra Señora de la Merced (calle 15 esquina 54), con la participación de Bomberos Voluntarios y agrupaciones gauchas
  • 11:00 hs – Misa: Celebración en Capilla Nuestra Señora de la Merced, presidida por el obispo Beldomero Martini, con participación de la Banda Lisa Municipal
  • 12:00 hs – Feria de platos: Actividad comunitaria al finalizar la misa

Además, se informó que habrá servicio de transporte municipal para el regreso desde la Capilla de Estación Frontera hacia la Parroquia de la ciudad.

