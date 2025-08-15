Frontera: con un acto, conmemoraron el Paso a la Inmortalidad del General San Martín

Este jueves 14 de agosto, se realizó en la Escuela N.º 735 "José de San Martín" el acto protocolar en homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, con la presencia de funcionarios municipales, representantes educativos, familias y estudiantes.

Según informaron desde el municipio, la ceremonia fue encabezada por el intendente Oscar Martínez, acompañado por la presidenta del Honorable Concejo Municipal, Ivana Taborda, concejales, el secretario de Hacienda y Administración, Juan Carlos Rinaldi, y el secretario de Gobierno y Políticas Sociales, Diego Seghezzi.

Durante su intervención, el jefe comunal expresó: “Recordar a San Martín no debe ser solo un acto formal. Honrar su legado es actuar hoy con valentía, y valores. Defender la patria es ser ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos”.

Desde la organización destacaron también el compromiso del equipo docente, la participación de los alumnos en las expresiones artísticas y el acompañamiento de las familias. La jornada cerró con la frase del prócer: “Cuando la Patria está en peligro todo está permitido excepto no defenderla”, atribuida al General José de San Martín.