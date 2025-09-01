Frontera: con charlas sobre reciclaje en escuelas, fortalecen la conciencia ambiental desde edades tempranas

En el marco del programa municipal “Ciudad Limpia”, la Subsecretaría de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Frontera continúa desarrollando acciones para fomentar el cuidado del ambiente en la comunidad. Esta semana, se llevaron a cabo charlas educativas sobre reciclaje en diversas escuelas de la ciudad, con el objetivo de generar conciencia ambiental desde temprana edad.

Estas actividades buscan incentivar la correcta separación de residuos, promover el reciclaje y dar a conocer los principios de la economía circular, entendida como una herramienta clave para avanzar hacia una ciudad más sustentable.

Durante los encuentros, se trabajó con estudiantes, docentes y personal escolar para explicar de forma práctica cómo clasificar los residuos y qué impacto positivo genera esta acción cotidiana en el entorno.

Además, en instancias anteriores del mismo programa, el municipio hizo entrega de kits de reciclaje a cada institución educativa, compuestos por tres contenedores diferenciados para facilitar la clasificación:

Papeles y cartones

Orgánicos

Plásticos y metales

Cada uno de los recipientes incluye señalización clara y visible, lo que permite su uso correcto dentro del ámbito escolar y refuerza los hábitos sostenibles entre las y los estudiantes.

Articulación con el sector privado

Los contenedores fueron donados por la empresa Encapa S.A., en el marco de su política de responsabilidad social empresaria, reafirmando su compromiso con el cuidado del ambiente y la comunidad.

Desde la Municipalidad destacaron que este tipo de iniciativas no solo apuntan a formar nuevas generaciones con valores ambientales, sino también a consolidar una ciudad más limpia, ordenada y consciente, mediante el trabajo conjunto entre el Estado, las escuelas y el sector privado.

“Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos”, señalaron desde la Subsecretaría, al tiempo que confirmaron que las charlas y entregas de materiales continuarán en otras instituciones educativas a lo largo del año.