Frontera: comenzaron las reuniones para construir dos aulas nuevas en el Jardín Nucleado Nº 154

Las autoridades de la Municipalidad dieron inicio a las reuniones de planificación para la construcción de dos nuevas aulas en el Jardín de Infantes Nucleado N.º 154 “Madre Teresa de Calcuta”, en el marco del “Programa 1000 Aulas” del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.

El intendente Oscar Martínez, junto a la presidenta del Honorable Concejo Municipal, Ivana Taborda, participaron de un encuentro con la directora del jardín, Milva Malano, y el representante técnico de la Región VIII del Ministerio, Osvaldo Vaudagna, con el objetivo de delinear el cronograma y las tareas iniciales que permitirán poner en marcha la obra en los próximos días.

Según consignó el municipio, el proyecto, firmado conjuntamente por el intendente y la cartera educativa provincial, contempla la construcción de dos módulos áulicos que estarán destinados a ampliar la capacidad del establecimiento, garantizando espacios “modernos, seguros y adecuados” para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

La medida busca dar respuesta a las necesidades actuales del nivel inicial en la ciudad, dentro de una política que apunta a fortalecer la infraestructura educativa con criterios de inclusión y equidad, según destacaron las autoridades durante el encuentro.