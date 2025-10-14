Frontera: capacitaron a representantes de instituciones en RCP, maniobras de desobstrucción y uso de desfibriladores

Una capacitación en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), maniobras de desobstrucción de vías aéreas y uso adecuado del Desfibrilador Externo Automático (DEA) se llevó a cabo en la tarde del lunes en el Salón Cultural de Frontera, con la participación de representantes de distintas entidades locales.

La actividad fue organizada por el municipio en conjunto con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgo de la Provincia, encargada tanto del desarrollo teórico como de las prácticas que realizaron los asistentes.

La apertura estuvo a cargo del intendente Oscar Martínez, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Políticas de Sanidad, Fabio Milanesio, y el director de Gestión de Riesgo de Santa Fe, Mauro Cosachov.

Durante el encuentro, los funcionarios subrayaron la importancia de contar con ciudadanos capacitados para responder ante emergencias, enfatizando que la aplicación de estas técnicas puede ser decisiva para salvar vidas.

También se destacó la participación de los Bomberos Voluntarios de Frontera, quienes colaboraron en las prácticas junto a la Secretaría de Protección Civil.