El intendente Oscar Martínez recorrió el sector norte de la ciudad para verificar el avance de la construcción de cordón cuneta, una obra que comprende 13 cuadras distribuidas en distintas arterias, con el objetivo de optimizar la circulación vial y el escurrimiento de aguas pluviales.

Según información municipal, los trabajos incluyen tramos con cordón cuneta en ambas manos —como en las calles 3, 52, 7, 54 y 58— y otros en una sola mano, como en las calles 56 y 11. La obra fue adjudicada a través de la Licitación Pública N.º 03/2025, con provisión de 300 m³ de hormigón H-25 a cargo de Passamonte Comercial S.A. y ejecución por parte de ACAFE S.A.

De acuerdo con el municipio, la inversión supera los 50 millones de pesos en materiales y 60 millones en mano de obra. Actualmente, el avance de los trabajos alcanza el 23%.