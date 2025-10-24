Frontera: avanza la ampliación del Jardín Nucleado “Madre Teresa de Calcuta”
La obra contempla la construcción de dos nuevas aulas mediante el Programa 1000 Aulas del Ministerio de Educación de Santa Fe. Demandará una inversión superior a los 90 millones de pesos y busca mejorar las condiciones de aprendizaje para la primera infancia.
Por medio de gestiones del intendente de Frontera, Oscar Martínez, y al acompañamiento del Ministerio de Educación de la Provincia, en los próximos días comenzará la ampliación del Jardín Nucleado N° 154 “Madre Teresa de Calcuta”, en el marco del “Programa 1000 Aulas”.
La obra contempla la construcción de dos nuevos módulos que permitirán brindar espacios más amplios, modernos y confortables para que niñas y niños puedan aprender, jugar y crecer en mejores condiciones.
Con una inversión que supera los 90 millones de pesos, esta intervención reafirma el compromiso del municipio con el fortalecimiento de la educación inicial y la mejora continua de la infraestructura educativa.
Actualmente, se están desarrollando las reuniones técnicas y administrativas para avanzar en la adquisición de materiales y en la contratación de la mano de obra que estará a cargo de la ejecución de los trabajos