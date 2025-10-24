Por medio de gestiones del intendente de Frontera, Oscar Martínez, y al acompañamiento del Ministerio de Educación de la Provincia, en los próximos días comenzará la ampliación del Jardín Nucleado N° 154 “Madre Teresa de Calcuta”, en el marco del “Programa 1000 Aulas”.

La obra contempla la construcción de dos nuevos módulos que permitirán brindar espacios más amplios, modernos y confortables para que niñas y niños puedan aprender, jugar y crecer en mejores condiciones.

Con una inversión que supera los 90 millones de pesos, esta intervención reafirma el compromiso del municipio con el fortalecimiento de la educación inicial y la mejora continua de la infraestructura educativa.

Actualmente, se están desarrollando las reuniones técnicas y administrativas para avanzar en la adquisición de materiales y en la contratación de la mano de obra que estará a cargo de la ejecución de los trabajos