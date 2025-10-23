Frontera: autoridades locales participaron en el 3° Congreso sobre Discapacidad en Sunchales

La presidenta del Honorable Concejo Municipal de Frontera, Ivana Taborda, junto a miembros del recientemente creado Consejo Municipal para Personas con Discapacidad, establecido mediante la Ordenanza N° 920/2025, participó del 3° Congreso sobre Discapacidad que se llevó a cabo en la ciudad de Sunchales.

El evento se desarrolló como un espacio destinado al intercambio de conocimientos, la capacitación interdisciplinaria y la reflexión conjunta. El propósito central del encuentro fue contribuir a la elaboración de políticas públicas inclusivas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus entornos familiares.

El Congreso reunió a profesionales de distintas áreas como el derecho, la salud mental, la educación, el deporte adaptado y el trabajo social, quienes expusieron herramientas, experiencias y perspectivas para enfrentar los desafíos actuales en materia de inclusión.

De acuerdo con lo informado, esta participación forma parte de una estrategia integral del nuevo Consejo Municipal, que apunta a fomentar la capacitación continua de quienes intervienen en cuestiones relacionadas con la discapacidad, impulsar espacios de debate con enfoques amplios e inclusivos, y fortalecer la concientización social sobre la diversidad.