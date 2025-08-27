Franchesca Salinas tiene apenas 6 años, pero ya dio una lección enorme de empatía. Decidió cortarse el pelo inspirada en un personaje de una serie que le gusta y, al hablarlo con su mamá, surgió la posibilidad de donarlo a quienes atraviesan un tratamiento contra el cáncer.

“Su pelo estaba muy largo y le dije que podía servir para donarlo a niñas con cáncer. No dudó ni un minuto: me dijo que le encantaría, porque tenemos un familiar muy cercano que atraviesa esta enfermedad”, contó Micaela, su mamá, a El Periódico.

El gesto de Franchesca tiene un valor doble. Por un lado, la ilusión personal de llevar el look de su personaje favorito. Por el otro, la decisión de transformar ese cambio en un acto de solidaridad: “Le encanta la idea de que una niña o una adulta pueda usar su pelo y sentirse más fuerte, verse bien”, agregó Micaela.

Como mamá, asegura que la emoción la desborda: “Me siento orgullosa y feliz de acompañarla. Que sea una niña tan solidaria y que ayude sin mirar a quién es algo enorme”.

Ahora, Franchesca y Micaela buscan el destino adecuado para esa donación. Quieren que su pelo llegue efectivamente a una persona que lo necesite, para acompañarla en su tratamiento y regalarle un impulso de fuerza.

Quienes puedan colaborar con información o estén en busca de donaciones pueden comunicarse directamente con Micaela, la mamá de Franchesca, al 3564-524882.