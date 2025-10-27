La Municipalidad de San Francisco, a través de la Dirección General de Promoción de Empleo y Formación Profesional, continúa fortaleciendo su compromiso con la capacitación y la inclusión laboral mediante los cursos de oficio que se dictan en el CEDER San Francisco, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

En la actualidad, 26 capacitaciones activas permiten que vecinos y vecinas puedan adquirir herramientas concretas para insertarse en el mundo del trabajo, mejorar sus competencias laborales o iniciar nuevos emprendimientos. Las formaciones abarcan una amplia variedad de rubros, como Administración Contable, Electricidad, Jardinería, Panadería, Estética de Manos y Pies y Auxiliar en Cuidados Gerontológicos, entre otros.

Las propuestas se destacan por su enfoque práctico, con contenidos orientados a las demandas reales del mercado laboral y a las necesidades productivas de la ciudad. Además, se promueve el vínculo directo con empresas locales, programas provinciales e instituciones para favorecer la rápida inserción laboral de quienes completan sus estudios.

Testimonios de superación y nuevas oportunidades

María Lorena Farías, alumna del curso de Estética de Manos y Pies, compartió su experiencia:

“Este año decidí anotarme porque quería poner en marcha un emprendimiento. Fui 32 años empleada doméstica y hoy tengo la oportunidad de hacer otra cosa totalmente distinta, poniendo un consultorio para recibir gente”.

Por su parte, Juan Ignacio Versano, alumno del curso de Electricidad, valoró la posibilidad de acceder a una formación con salida laboral inmediata:

“Aprendimos a hacer instalaciones eléctricas domiciliarias y reparar artefactos. Es la primera vez que hago un curso en el CEDER y me interesó porque podés tener una matrícula habilitante y trabajar cuando terminás”.

La profesora Natalia Marchiaro, quien está a cargo de los cursos de Administración Contable, Logística y Gestión de Microemprendimientos, subrayó que

“Es fundamental transmitir el mensaje a los alumnos y alumnas de que las oportunidades existen, sin importar la edad”.

Una política pública que mejora la calidad de vida

El director del área, Andrés Manías, remarcó que la formación profesional es un eje central de la gestión municipal que encabeza el intendente Damián Bernarte:

“Con las diferentes propuestas, lo que buscamos es mejorar no solo las habilidades y la empleabilidad, sino también la calidad de vida del vecino o vecina”.

Así, el CEDER San Francisco se consolida como un espacio clave para el desarrollo personal, profesional y económico de la comunidad, generando oportunidades concretas de formación y empleo para todos los sectores.