LBC y Eugenia Quevedo

Esta noche, La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo llegan a San Francisco para hacer vibrar al Gigante de Bomberos tras lo que fue hace algunos días el convocante show de La Konga.

La expectativa es alta, ya que la última presentación de la LBC en la ciudad fue un éxito total. En esta oportunidad, la banda comandada por “Kesito” Pavón y la “Muela” promete una noche cargada de clásicos y nuevas canciones, con toda la potencia cuartetera que la caracteriza.

Vale destacar que Eugenia Quevedo viene de estar presente anoche mismo en la despedida de Lionel Messi en Argentina donde entonó el himno nacional y su interpretación dejó a todos los presentes conmovidos. Con su fuerza y personalidad característica, Euge logró transmitir emoción y orgullo en cada estrofa, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche en el Estadio Monumental.

Las entradas están a la venta en boleterías de 18.30 a 20.30 y de forma online en www.gigantedebomberos.tuplatea.com.

Las 7 puertas del perdón

Este viernes 5 de septiembre a las 21 llega al Teatrillo “Las 7 puertas del perdón”, una obra teatral escrita por Teresita Tosco y dirigida por Arturo Gentilini, fue estrenada en marzo de 2025 en la Sala Luis Remonda del Centro Ciudad de Rafaela y continúa en cartelera con funciones programadas.

La trama sigue a Adán y Eva, quienes deben atravesar siete puertas para ayudar a un personaje histórico y, a cambio, obtener el perdón y la posibilidad de regresar al Paraíso. La obra explora temas como el perdón y la redención. Los actores principales son Teresita Tosco (Eva), Arturo Gentilini (Adán) y Máximo Gentilini (La Serpiente).

Las entradas de los espectáculos se pueden adquirir a través de la plataforma Platea Vip (www.plateavip.com.ar) o en la boletería del teatro, Bv. 9 de Julio 1167 de lunes a domingo de 19 a 21 horas.

Ariel Ramirez Tango Quinteto

Mañana sábado 6 de septiembre, desde las 20.30, el prestigioso bandoneonista Ariel Ramírez regresa a San Francisco tras más de una década de giras internacionales para brindar una gala inolvidable en el Teatrillo.

Con más de 35 años de trayectoria, y habiendo llevado el tango argentino a escenarios de Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia y Polonia, Ramírez vuelve con un concierto de proyección internacional, acompañado por músicos de destacada trayectoria.

Su propuesta fusiona tango clásico, jazz y música académica, con un homenaje profundo al legado de Astor Piazzolla. En esta ocasión, cuenta con el acompañamiento institucional del Club de Leones San Francisco, en el marco de su programa Volver a Ver, que facilita kits para cirugías oftalmológicas a personas sin cobertura médica.

Las entradas de los espectáculos se pueden adquirir a través de la plataforma Platea Vip (www.plateavip.com.ar) o en la boletería del teatro, Bv. 9 de Julio 1167 de lunes a domingo de 19 a 21 horas.

Impulsas Futuro organiza el Día de las Infancias en barrio Sarmiento

La asociación civil Impulsar Futuro realizará este sábado 6 de septiembre una jornada por el Mes de las Infancias en la plaza de barrio Sarmiento, ubicada en 1° de Mayo esquina Gerónimo del Barco. La actividad comenzará a las 15 y está dirigida a familias del sector y zonas cercanas.

Durante el evento se ofrecerán juegos, castillos inflables, actividades artísticas, sorteos y merienda compartida. También habrá un puesto de salud con atención básica y consejería.

Como parte de la campaña "Click con Cuidado: Lo digital también es real", se brindará asesoramiento sobre grooming y el uso seguro de internet, con materiales informativos para niños, niñas y adultos.

La jornada forma parte de una iniciativa que se realiza por tercer año consecutivo y busca promover espacios de encuentro comunitario. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar.

Té tómbola en el Superdomo

El Centro Vecinal de Barrio Sarmiento, junto a la organización Refugio de Mascotas, invita a toda la comunidad a participar de una jornada solidaria con sabor local: “Tómbola, té y torta”, un evento pensado para compartir en familia, colaborar con causas barriales y disfrutar de una tarde distinta.

La actividad se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre a las 16 en el Superdomo, y tiene como principal objetivo recaudar fondos para concretar el cierre del quincho del centro vecinal, una obra muy esperada por los vecinos del barrio, aunque también destinará parte de lo recaudado a las actividades de rescate y cuidado de la entidad animalista.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000 e incluyen un cartón para participar de la tómbola y un número para los sorteos. Para los niños de entre 5 y 12 años, la entrada costará $2.000, aunque no incluye cartón ni número. Se solicita llevar taza y lapicera para participar del evento.

Día de las Infancias en Colonia Iturraspe

La Comuna de Colonia Iturraspe informó que el festejo del Día de las Infancias que se había suspendido días atrás por mal tiempo finalmente se realizará este domingo 7 de septiembre, desde las 15 en el playón del pueblo.

Los más pequeños podrán disfrutar de castillos inflables, espectáculos infantiles como el de La Parlota Circo y muchas sorpresas.

Día del Metalúrgico

La Unión Obrera Metalúrgica Seccional (UOM) San Francisco y la Agrupación 7 de Septiembre se preparan para celebrar una nueva edición del Día del Trabajador Metalúrgico con una jornada especial que reunirá a afiliados, afiliadas y sus familias en el predio del camping institucional. Este año, la conmemoración será el domingo, lo que facilitará la participación de más familias en un evento que combina deporte, recreación y un almuerzo comunitario que ya es un clásico.

Como cada año, el 7 de septiembre será una fecha clave para la comunidad metalúrgica de la región. Los festejos, organizados íntegramente por la seccional, incluirán los tradicionales campeonatos de fútbol y bochas, además del esperado bingo exclusivo para mujeres afiliadas. Las actividades comenzarán temprano en el camping ubicado en ruta provincial 1, y se extenderán durante toda la jornada.

La jornada no solo gira en torno al deporte: el almuerzo compartido es el verdadero corazón del festejo. Cada grupo se organiza para preparar su asado, mientras disfruta del aire libre, el reencuentro con colegas de otras fábricas y la posibilidad de usar las instalaciones del camping, que se encuentran en permanente mejora. La organización espera alrededor de las 1.200 personas.

Primer Piso Canta

El domingo 7 de septiembre a las 19.30 llega “Primer Piso Canta”: la Escuela de Música Primer Piso, bajo la dirección de Leandro Aldrighi, presentará sus talleres de canto en el Teatrillo, ofreciendo una propuesta musical diversa.

La profesora Virginia Pizzi presentará un segmento especial dedicado al tango, donde los alumnos exploran la riqueza de este género emblemático de la música argentina. Por otro lado, el taller coordinado por el profesor Guillermo Benítez ofrecerá un recorrido musical a través de diferentes géneros, abarcando estilos variados para ampliar el horizonte artístico de los alumnos.

Las entradas de los espectáculos se pueden adquirir a través de la plataforma Platea Vip (www.plateavip.com.ar) o en la boletería del teatro, Bv. 9 de Julio 1167 de lunes a domingo de 19 a 21 horas.

“Confesiones”, en el Centro Cultural San Francisco

Este domingo 7 de setpeimbre, el ciclo de conciertos íntimos "Confesiones" recibirá a al reconocido músico y compositor Pablo Riquero, una de las voces más representativas de la nueva generación de la música popular uruguaya. El espectáculo comenzará a las 19:30 horas en el Centro Cultural San Francisco.

La entrada es gratuita: los interesados deberán contar con un ticket de acceso que podrán retirarlo de manera presencial en el Centro Cultural o a través del link https://www.passline.com/eventos/confesiones-ciclo-de-conciertos-intimos-420487

Riquero, acompañado en escena por el talentoso percusionista Agustín Lumerman, presentará un espectáculo íntimo que fusiona la simpleza de la canción popular con la fuerza expresiva del carnaval uruguayo.

La noche abrirá con la participación musical de Gigi Ferace y Luis Morero, y la lectura de poesía a cargo de la artista y gestora cultural Mónica Mantegazza, con su propuesta “Poemas de café”.

“Maravillosa Ciudad del Este” en el aniversario de San Francisco

El próximo martes 9 de septiembre, a las 21, el Teatro Mayo abrirá sus puertas para recibir "Maravillosa ciudad del este", un espectáculo que contará con más de 60 artistas en escena para rendir homenaje a la rica historia de San Francisco.

La iniciativa, impulsada por el intendente Damián Bernarte, reúne el trabajo del Ballet Municipal Patria y La Comedia San Francisco.

La entrada será libre y gratuita. El espectáculo, que está bajo la dirección general de Soraya Molina, José Bollea y Adrián Vocos, tendrá una duración de una hora y el ingreso al Teatro Mayo será por orden de llegada hasta completar su capacidad de 1200 espectadores.

Cantar lo nuestro

El próximo miércoles 10 de septiembre, San Francisco vivirá una jornada especial dedicada a la música popular argentina con el grupo vocal femenino La Cantarola, que brindará un taller intensivo y un concierto abierto al público, en el marco de una propuesta organizada por el Profesorado de Música del Conservatorio Superior de Música Arturo Berutti.

En lo que respecta al concierto “Cantar lo nuestro”, será un recorrido por músicas y compositoras argentinas que rescata la ternura, el amor, la raíz y la tierra. La presentación será a las 20:30 en el Salón de Actos “Santiago Pampiglione” de la UTN.

La Cantarola es un grupo vocal femenino integrado por Laura Alberti, Magalí Castro, Ivana Perren y Fernanda Quintás, acompañadas en guitarra por Matías Donetto. Con más de una década de trayectoria, han recorrido escenarios en Argentina y Latinoamérica, difundiendo un repertorio centrado en los ritmos y expresiones latinoamericanas. En 2022 editaron su EP “Cosa de mujeres”, premiado por el Fondo Nacional de las Artes (FNA).

Reales Boxing organiza una peña solidaria

Reales Boxing, el gimnasio sin fines de lucro de Frontera que entrena a decenas de chicos apasionados por el boxeo, organiza una gran peña folklórica solidaria para seguir apostando al deporte como herramienta de inclusión. La actividad se realizará el viernes 12 de septiembre en el Salón de Luz y Fuerza, ubicado en Calle 11 N°1885, y contará con servicio de bufet, música en vivo y un gran cierre bailable.

Se trata de una noche especial en la que, además de disfrutar de la música de artistas como Los Eichenberger, Casa Luna y Jona Dumicz, la comunidad podrá colaborar para que los jóvenes boxeadores del gimnasio puedan cubrir los costos de tres licencias que les permitirán competir en torneos oficiales.

El valor de la entrada es de $5000, y las reservas se pueden hacer a los números 3564-413187 / 3564-528811.

Este evento les permitirá juntar fondos para cubrir las licencias y también para comprar elementos para los deportistas.