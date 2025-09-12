El veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, formalizado el pasado 10 de septiembre a través de un decreto, abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. En este contexto, el decano de la sede San FRancisco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alberto Toloza, advirtió que la casa de estudios sostiene “a toda costa” las actividades básicas, pero que tiene serias dificultades para proyectar crecimiento, obras y hasta la compra de insumos. Además, alertó por el fuerte estancamiento de los salarios de docentes y no docentes, lo que complica el funcionamiento de la casa de estudios.

Toloza, quien recientemente fue reelegido hasta el 2029 al frente de la UTN local, explicó que el sistema universitario reclamaba previsibilidad presupuestaria mediante una ley que fue debatida y aprobada en el Congreso: “El sistema universitario está haciendo el reclamo de una previsibilidad del financiamiento universitario a través de tener la ley que fue aprobada, que fue llevada a través de todo el sistema del Congreso. Sabíamos la suerte que iba a correr porque el presidente, en términos generales, siempre lo anticipó”.

El decano recordó que el país actualmente funciona sin una ley de Presupuesto y señaló la expectativa por la presentación del proyecto para 2026: “Esto daría un marco por lo menos de previsibilidad general, no solamente para la universidad, sino para todos los organismos del Estado”.

Actividades limitadas y “contabilidad creativa”

En cuanto al impacto concreto en la UTN San Francisco, Toloza reconoció que la universidad se ha visto obligada a reprogramar o suspender actividades extracurriculares: “La Universidad Tecnológica Nacional tiene un evento dentro de las actividades de complemento muy importante que tienen que ver con el área deportiva, de intercambio estudiantil. Esa actividad se suspendió y como esa otras que se han reprogramado, u otras actividades o proyectos se han ajustado”.

El decano subrayó que las universidades trabajan hoy con un esquema reducido al “funcionamiento básico que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje”. Incluso en el plano local, varios proyectos se sostienen gracias a convenios con instituciones privadas: “En San Francisco, muchísimas de las actividades las hemos podido costear a través de este convenio colaborativo que tenemos con UCES, que genera un canon que hace que se sienta menos el estancamiento presupuestario y podamos seguir pagando la factura de energía o el uso de internet. Pero no podemos expandirnos”.

“Primero se han ajustado las actividades complementarias o las extracurriculares. Hay universidades que trabajan con ingresos de productos propios o con actividades que se hacen por convenios con instituciones públicas o privadas. Pero esto no sabemos cuánto puede durar porque también el sistema productivo o las organizaciones del Estado están viendo afectadas sus arcas presupuestarias”, agregó.

“Las actividades en general han ido mermando y eso tiene un impacto con aquellos servicios o actividades que nosotros hacíamos como expansionismo universitario”, detalló.

Toloza definió la estrategia actual como una “contabilidad creativa” para cubrir gastos operativos, aunque reconoció que el área salarial no tiene margen de maniobra.

También subrayó que para un importante evento que se va a realizar por primera vez en San Francisco la próxima semana, la Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control 2025 (RPIC), debieron recurrir al apoyo de fuentes privadas. “Tenemos que preparar la universidad y estar a la altura de la convocatoria, porque esto derrama en la capacitación de nuestros docentes y en la calidad de de el aprendizaje de nuestros estudiantes”, señaló.

Salarios y reclamos gremiales

La situación golpea de lleno a docentes y no docentes. “Un profesional JTP, jefe de trabajos prácticos, para estar de auxiliar en una cátedra está cobrando en este momento 220.000 pesos. Por supuesto que es una cátedra que tiene 4 horas semanales, claramente no vive de eso”, explicó. Y agregó: “Un trabajador no docente, con cinco años de antigüedad, no pasa los 900.000 pesos. Inicialmente está por debajo de eso. Y trabajan 35 horas semanales. Los salarios han quedado estancados y eso sí se nota en las actividades”.

Los gremios del sector denuncian una pérdida de entre 35% y 50% del poder adquisitivo en el último tiempo.

Expectativas hacia adelante

Finalmente, Toloza señaló que la atención está puesta en el próximo proyecto de presupuesto nacional: “La expectativa está en lo que se va a presentar como presupuesto nacional, que además de cumplir con la Constitución es lo que da un marco de previsibilidad a todas las instituciones y servicios del Estado. Ahí veremos el planteo y cuál es el aporte que tiene en el PBI la educación en nuestro país”.