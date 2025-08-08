Colonia Iturraspe vivirá un fin de semana cargado de motores y emoción con dos eventos destacados: la llegada de los vehículos del Rally Ciudad de San Francisco y una nueva edición de la tradicional prueba de Autos Clásicos. Ambas actividades se desarrollarán entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto, y prometen convocar a participantes y vecinos de la región.

El sábado por la mañana, los autos clásicos partirán desde el Superdomo de San Francisco y recorrerán un circuito que incluye Josefina, Bauer, Ruta 70 y Freyre, hasta llegar alrededor de las 12:30 a Colonia Iturraspe. Allí se desarrollará una prueba de habilidades conductivas en un tramo del rally provincial, y luego los vehículos quedarán en exhibición en el Paseo Mitre, donde el público podrá apreciarlos de cerca. La jornada culminará con un almuerzo para los pilotos.

El domingo será el turno del rally, una cita que debió ser reprogramada hace dos semanas debido a las condiciones climáticas. Según explicó a este medio Fernando Salvagno, presidente comunal, la nueva fecha mantiene los mismos horarios: dos pasadas, a las 9:00 y a las 12:30. El tramo que atraviesa Colonia Iturraspe es considerado un clásico por los pilotos, con largas rectas y sectores veloces en zona rural.

"Que te convoquen para estos eventos significa, en cierta medida, que se están haciendo bien las cosas", expresó Salvagno, quien subrayó el protagonismo de la localidad dentro del recorrido y el impacto social de estas actividades.

Más allá del atractivo deportivo, la propuesta tiene un fuerte componente comunitario. Según detalló, el almuerzo del sábado estará a cargo del club local, que recibirá los beneficios. El domingo, con el Rally Cordobés, serán el club y las cooperadoras escolares quienes manejarán cantinas y asadores. “La finalidad siempre es que estas actividades sirvan para que la gente venga, conozca y también para que haya un derrame de recursos”, agregó.

Salvagno también remarcó el trabajo realizado para reprogramar el rally tras la suspensión: “Se laburó mucho desde la organización, porque ya se daba por perdido. La familia Perotti fue clave en ese esfuerzo, junto con los municipios y las empresas que aportaron para que volviera”.

“El día que se suspendió estábamos todos preguntándonos qué hacíamos. Muchas instituciones ya habían armado cantinas, comprado mercadería y generado gastos. Por eso decidimos pelear para que el rally vuelva, y puedan tener una especie de revancha”, concluyó.