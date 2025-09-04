Feria del Libro San Francisco 2025: convocan a autores locales a participar

La Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Cultura, lanzó la convocatoria para que autoras y autores locales presenten sus propuestas literarias en la 8º edición de la Feria del Libro Ciudad de San Francisco 2025, que se desarrollará los días 7, 8 y 9 de noviembre.

La invitación está dirigida a escritores y escritoras residentes en la ciudad cuyas obras hayan sido publicadas entre los años 2024 y 2025, y que no hayan sido presentadas en la edición anterior de la feria.

Quienes deseen participar deberán enviar su propuesta hasta el 22 de septiembre al correo electrónico: centrocultural.sfco@gmail.com, con los siguientes datos:

Nombre y apellido del autor/a.

Título y subtítulo (si corresponde).

Género (cuento, novela, ensayo, poesía, etc.).

Sinopsis.

Año de publicación.

Editorial.

Breve reseña biográfica.

Desde el municipio aclararon que la aceptación de las propuestas, la inclusión en la grilla de autores locales, así como los días, horarios y modalidad de presentación, quedarán a criterio del equipo organizador junto a autoridades de Cultura y Gobierno.