Feria del Libro San Francisco 2025: convocan a autores locales a participar
La 8º edición se desarrollará del 7 al 9 de noviembre. Se podrán presentar obras publicadas entre 2024 y 2025.
La Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Cultura, lanzó la convocatoria para que autoras y autores locales presenten sus propuestas literarias en la 8º edición de la Feria del Libro Ciudad de San Francisco 2025, que se desarrollará los días 7, 8 y 9 de noviembre.
La invitación está dirigida a escritores y escritoras residentes en la ciudad cuyas obras hayan sido publicadas entre los años 2024 y 2025, y que no hayan sido presentadas en la edición anterior de la feria.
Quienes deseen participar deberán enviar su propuesta hasta el 22 de septiembre al correo electrónico: centrocultural.sfco@gmail.com, con los siguientes datos:
- Nombre y apellido del autor/a.
- Título y subtítulo (si corresponde).
- Género (cuento, novela, ensayo, poesía, etc.).
- Sinopsis.
- Año de publicación.
- Editorial.
- Breve reseña biográfica.
Desde el municipio aclararon que la aceptación de las propuestas, la inclusión en la grilla de autores locales, así como los días, horarios y modalidad de presentación, quedarán a criterio del equipo organizador junto a autoridades de Cultura y Gobierno.