Fantino apostó un millón de pesos con Rial y prometió donarlo a una entidad de San Francisco

Durante una emisión del programa Cónclave, que se transmite por Carnaval Stream, Alejandro Fantino y Jorge Rial protagonizaron un peculiar momento al realizar una apuesta por un millón de pesos sobre el resultado electoral de Santiago Cúneo, quien recientemente lanzó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

La discusión se dio en el marco del cierre de listas de cara a las elecciones legislativas de 2025. Fantino sostuvo que Cúneo, periodista y empresario, “le va a sacar varios puntos” al peronismo bonaerense y que incluso podría hacerlo perder la elección. Por su parte, Rial fue tajante al pronosticar que el candidato apenas superará el 1% de los votos.

“Yo creo que Cúneo tiene un par de clavitos en la mano. No te digo para el cajón del peronismo en esta elección, pero...”, lanzó Fantino, ante la mirada escéptica de Rial.

“Falta. Después saca un 1%. Estoy cansado de los Moreno...”, respondió Rial.

“No los compares. Yo fui el que vi a Javier llegar y había gente como vos que decía...”, retrucó Fantino, en alusión a Javier Milei.

“Javier era distinto...”, acotó Rial, antes de que el conductor lo interrumpiera: “No me cambies de tema. 500 mil pesos te juego”.

Una apuesta de palabra, pero grabada

La situación escaló con el conductor Fabián Doman como mediador y la periodista Viviana Canosa como testigo. Fantino propuso una apuesta concreta:

“Que le saca varios puntos al peronismo la lista de Cúneo en la provincia. 500 lucas. Las donamos al hospital que vos quieras”, propuso Fantino.

“Hecho”, respondió Rial, y ambos se estrecharon la mano en vivo.

“Para mí entra y para mí le saca varios puntos”, insistió Fantino.

“¿Hay que firmarlo? ¿Estos son de palabra?”, preguntó Canosa.

“No, está grabado. Son dos caballeros”, cerró Doman.

En ese contexto, Fantino reveló el destino que eligió para el dinero si se impone en la apuesta: “Es más, ¿sabés qué? Si gano yo lo dono al Hogar de Ancianos de San Francisco”.

Rial, por su parte, aclaró que si el resultado le da la razón, donará el monto acordado al Hospital Garrahan.

Más tarde, decidieron elevar la apuesta a un millón de pesos.

Aunque en la transmisión no se mencionó explícitamente el nombre del hogar, todo indicaría que podría ser el Hogar de Ancianos “Enrique J. Carrá”.

Qué se vota en las elecciones 2025

Las elecciones nacionales se celebrarán el domingo 26 de octubre de 2025. Ese día, los ciudadanos votarán para renovar parcialmente el Congreso de la Nación: se elegirán 127 diputados nacionales, entre ellos los representantes por la provincia de Buenos Aires. También, se renovarán 24 bancas del Senado, correspondientes a ocho provincias.