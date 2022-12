Familias de Frontera reclaman que se finalice la obra de cordón cuneta

Familias de la vecina localidad de Frontera reclamaron que la Municipalidad finalice la obra de cordón cuneta de barrio Colegiales debido a los inconvenientes que significa tras más de dos meses del inicio.

"Esta obra fue aprobada en noviembre del año 2021, el dinero fue depositado por el gobierno provincial en el mes de enero del año 2022, pero todavía no la terminaron", reclamo Vanesa, vecina de barrio Colegiales de Frontera.



En este sentido, dijo que particularmente por Calle 76 entre Calles 5 y 9, la obra comenzó el 4 de octubre pero todavía no se ha concluido la obra de ninguna de los dos extremos de la calle. "Como consecuencia hay vecinos que hace dos meses no pueden ingresar sus vehículos a sus casas, con el peligro que esto implica dejarlos en la calle por la particular situación de inseguridad que atraviesa nuestro barrio", sostuvo.

"No se han limpiado las veredas ni el cordón cuneta hasta el día de la fecha. Como se visualiza en una de las fotos hay montículos de tierra importantes en el frente de algunas casas", manifestó.

Por otro lado, explicó que tampoco se ha nivelado ni mejorado la calle, lo que hace imposible circular los días de lluvia.