Familias de Frontera recibieron las escrituras que acreditan la posesión de su vivienda, en el marco del programa de Regularización Dominial que busca garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad habitacional de los vecinos.

El acto se llevó a cabo con la participación del secretario de Gobierno y Políticas Sociales, el equipo de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Promoción Comunitaria, el director de Regularización Dominial, Mariano Rodríguez, la directora de la Delegación Regional Rafaela, Victoria Civalero, y la presidente comunal de Josefina, localidad de donde son oriundas otras dos familias beneficiarias.

El programa permite a las familias obtener la documentación que certifica la propiedad de su vivienda única, brindando respaldo legal y tranquilidad. Desde el municipio destacaron que esta política pública busca fortalecer el arraigo y la estabilidad de cada hogar.