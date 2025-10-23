Familias de Frontera recibieron las escrituras de sus casas
Se concretó una nueva entrega de escrituras de regularización dominial en el marco del programa que impulsa el municipio de Frontera junto a la provincia de Santa Fe.
Familias de Frontera recibieron las escrituras que acreditan la posesión de su vivienda, en el marco del programa de Regularización Dominial que busca garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad habitacional de los vecinos.
El acto se llevó a cabo con la participación del secretario de Gobierno y Políticas Sociales, el equipo de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Promoción Comunitaria, el director de Regularización Dominial, Mariano Rodríguez, la directora de la Delegación Regional Rafaela, Victoria Civalero, y la presidente comunal de Josefina, localidad de donde son oriundas otras dos familias beneficiarias.
El programa permite a las familias obtener la documentación que certifica la propiedad de su vivienda única, brindando respaldo legal y tranquilidad. Desde el municipio destacaron que esta política pública busca fortalecer el arraigo y la estabilidad de cada hogar.