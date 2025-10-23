Familias, prestadores y personas con discapacidad marcharon en San Francisco por la emergencia del sector

Este miércoles por la tarde-noche, prestadores, familias e instituciones se movilizaron en San Francisco para reclamar la urgente implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La marcha comenzó a las 20 en el Jardín Botánico y culminó en la Plaza Cívica. Entre las voces que se alzaron estuvo la de Roberta Montenegro, referente de Padres CEA San Francisco, quien expuso la cruda realidad que atraviesan las familias de personas con discapacidad.

“Nos sumamos como padres y también invitamos a toda la comunidad a este reclamo. Es una iniciativa de los prestadores, pero a la que nos sumamos todos: instituciones, familias y personas con discapacidad”, explicó Montenegro en diálogo con El Periódico, quien remarcó que la ley fue aprobada pero no se está implementando. “Hace rato que venimos tratando de volver a hacer algo porque la ley se está dilatando y no se está poniendo en marcha. A los padres se nos complica muchísimo organizarnos porque muchas veces somos el sostén de familia, somos cuidadores”.

La referente de Padres CEA advirtió que la situación es crítica tanto para las familias como para los profesionales del sector. “El sistema está a punto de caer. Es algo que se viene arrastrando desde hace mucho, pero ahora es insostenible. Los prestadores no han tenido aumentos en un año y les resulta imposible sostener su vida cotidiana. Y eso repercute directamente en nosotros”, afirmó.

En los últimos días, muchos profesionales del sector realizaron un paro. “Imaginate que para las familias que tienen acompañantes escolares, si esa persona no está, el chico no puede entrar al colegio. Aunque la escolarización sea obligatoria, en muchos casos no los reciben si no tienen acompañante. Hay familias con muchísimas necesidades”, denunció.

“La discapacidad trae pobreza”

Montenegro fue contundente al describir el impacto económico que la falta de respuesta estatal genera en los hogares. “Lo primero que sucede es que muchas personas se quedan sin trabajo, pierden la obra social y el sistema público está colapsado. No tienen acceso a las prestaciones que sus hijos necesitan”, dijo.

Además, señaló que el cambio en las condiciones de trabajo de los prestadores obliga a las familias a afrontar gastos extra: “Los profesionales piden copago, reducen sesiones o directamente dejan de atender por obra social. Para nosotros no es un gasto, es una inversión. Pero es algo que por ley tiene que ser cubierto, y con lo que uno no cuenta”.

“La discapacidad trae pobreza en la mayoría de los casos. Muchas personas con discapacidad no pueden trabajar, y quienes los cuidan tampoco. En muchas familias, solo uno puede trabajar. Económicamente no es lo mismo que una familia neurotípica”, remarcó.

Montenegro, madre de un niño con autismo y una hija con TDAH, también compartió su experiencia personal: "Ellos tienen cierta independencia, pero hay casos donde los chicos necesitan pañales, juegos adaptados, medicación, terapias constantes. A veces la obra social no alcanza, se atrasa, y las familias tienen que hacer ventas para pagar una prepaga. Es indignante”.

También hizo foco en las dificultades del sistema público en San Francisco: “Hay una sola junta médica que hace los certificados de discapacidad y son los mismos profesionales que dan terapias. Hay chicos que necesitan ocho sesiones de audiología al mes y reciben una sola. Es imposible brindar el servicio como corresponde”.

La movilización de ayer fue parte de una jornada nacional impulsada por organizaciones del sector, en reclamo por la falta de ejecución de la Ley 27.793. La norma, aprobada este año, prevé la asignación de partidas presupuestarias específicas para el sector, pero aún no se ha puesto en funcionamiento.

“La ley venía a tratar de mejorar esta situación precaria. Buscaba que la pensión no contributiva aumente, que sea compatible con el trabajo, que se actualice el nomenclador y que se agilicen los pagos. Pero nada de eso está pasando. No se puede vivir de la solidaridad. No debería ser un privilegio tener terapias, medicación o inclusión escolar. Es una obligación del Estado”, finalizó Montenegro.