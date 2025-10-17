Familia Parra celebra el Mes de Mamá con regalos y financiación total

En el marco del Día de la Madre, Familia Parra presentó una propuesta especial para acceder a un Citröen 0 km, con múltiples beneficios que apuntan a facilitar el acceso al auto propio: financiación total, entrega inmediata, planes flexibles y promociones exclusivas para quienes suscriban este fin de semana.

"Estamos trayendo la oportunidad a todo el mundo de poder festejar este Día de la Madre de la mejor manera: regalando un auto", expresó Diego Peralta, supervisor de la marca, durante una entrevista.

Peralta detalló que uno de los principales atractivos es la posibilidad de financiar hasta el 100% del vehículo, sin necesidad de realizar un pago inicial y con cuotas fijas en pesos, sin intervención de bancos ni financieras.

“Es un contrato directo entre el cliente y la fábrica, eso te da la oportunidad de decidir cómo querés pagarlo al auto”, explicó el representante de Familia Parra. “Estamos hablando de cuotas desde $300.000 mensuales para un 0 km”.

La propuesta incluye adjudicaciones con $7 millones, aplicables a modelos como el Citroën C3 y el Basalt, vehículos ideales tanto para uso familiar como para trabajar.

Además, quienes ya cuentan con un plan de ahorro activo o caído pueden utilizarlo como parte de pago. “A ese plan te lo vamos a recibir como forma de pago. Te vamos a decir cómo recuperar ese dinero y lo vas a restar del valor del auto”, indicó Peralta.

Uno de los diferenciales que destacó el supervisor es el sistema "llave por llave": “No importa la marca del usado. Nosotros te lo recibimos sin problema. Te anotás, cotizamos el vehículo, y te volvés a tu casa con tu usado. Cuando llegue el 0 km, nos entregás el auto usado y te vas manejando el nuevo. Nunca te quedás a pie”.

La entrega del vehículo está garantizada en un plazo de 30 días, a diferencia de otros planes que suelen extenderse por varios meses, indicó.

Asesoramiento personalizado y test drive a domicilio

El plan de Familia Parra se adapta a las posibilidades de cada cliente, con atención personalizada, ya sea en la concesionaria o directamente en el domicilio del interesado.

“Hacemos esto a nivel nacional. Si querés que vayamos a tu casa, te llevamos el auto para que lo pruebes, lo conozcas y lo manejes. Si preferís venir al concesionario, también te esperamos”, afirmó Peralta.

Además, ofrecen horarios flexibles: “Hay mucha gente que dice: ‘recién puedo después de las siete u ocho de la tarde’. No hay problema, vamos a tu casa, llevamos el auto, hablamos tranquilos y vemos cómo hacer para que tengas tu auto”.

Promoción exclusiva por el Día de la Madre

Durante este fin de semana, las primeras cinco personas que envíen la palabra clave "Familia Parra" al número 3564-504585, podrán suscribirse con una promoción especial: solo deberán abonar $100.000 para la suscripción inicial, la primera cuota del auto estará bonificada, recibirán una cena para dos personas y obtendrán un bono de $1.500.000 para aplicar al patentamiento.

“Toda la carne tirada al asador para que la gente este fin de semana nos deje informar y mostrarle cómo pueden hacer para tener un 0 km”, aseguró Peralta.

Finalmente, reiteró el número de contacto para quienes deseen recibir asesoramiento: 3564-504585. “Ese es el número de la felicidad que le vamos a llamar este fin de semana, para que mamá esté contenta y tenga su auto en la puerta de su casa desde Familia Parra y Citroën”.