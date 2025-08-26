Con profundo pesar se conoció este martes el fallecimiento de Nora Marlatto, reconocida exdocente y dirigente de San Francisco. Su deceso fue comunicado por la Municipalidad de San Francisco.

A lo largo de su trayectoria, Marlatto desempeñó diferentes cargos en la gestión pública local, entre ellos concejala, directora de Cultura y coordinadora de escuelas y elencos municipales.

Desde el municipio destacaron que su labor estuvo marcada por un compromiso constante en el fomento y la visibilización de la cultura en la ciudad, impulsando diversas expresiones artísticas y proyectos comunitarios.

Ante su muerte, se dispuso que todas las actividades dependientes de la Dirección de Cultura queden suspendidas para el día de la fecha.

Entre ellas, talleres, elencos y escuelas que se dictan tanto en la Dirección de Cultura, el Centro Cultural y en Superdomo.