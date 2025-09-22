Estudiantina 2025 en San Francisco: las fotos del segundo día

Este domingo San Francisco disfrutó de la segunda jornada de la Estudiantina 2025, el tradicional evento juvenil que convoca a miles de estudiantes y familias de toda la región en la plaza Vélez Sarsfield, cerrando así un fin de semana lleno de música, alegría y encuentro.

La programación se extendió hasta cerca de las 20, con espectáculos en vivo, DJ sets, sorteos, fiesta de colores y la elección de remeras, buzos y banderas, que le dieron todo el color a la tarde.

Las fotos del segundo día