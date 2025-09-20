Estudiantina 2025 en San Francisco: las fotos del primer día
Se desarrolló la primera jornada de la fiesta de los estudiantes, con mucha música y diversión en la Plaza Vélez Sarsfield.
Este sábado se vivió en San Francisco la primera jornada de la Estudiantina 2025, el tradicional evento juvenil que reúne a miles de estudiantes y familias de toda la región en la plaza Vélez Sarsfield; y que continúa mañana domingo 21.
Las puertas se abrirán a las 14:00 horas y la programación se extenderá de 15:00 a 20:00, con espectáculos en vivo, DJ sets, sorteos, fiesta de colores y elección de remeras, buzos y banderas.
Las fotos del primer día
Los shows del domingo:
- DJ Agustín Juvany
- DJ Agustín Jiménez
- Kae Ortega (trap)
- Chipote en vivo desde las 16:30 hs, como gran cierre musical
Ingreso y seguridad
El acceso al evento será únicamente por la esquina de Av. Libertador Norte e Independencia, mientras que habrá estacionamiento exclusivo para motos sobre calle Cabrera, entre Alberdi y Pueyrredón.
Para la seguridad, participan de manera conjunta:
- Policía de Córdoba
- Policía Federal Argentina
- FPA
- Gendarmería Nacional
- Bomberos Voluntarios
- Defensa Civil
- Guardia Municipal
- Comité de crisis local
También hay baños químicos, puestos de hidratación y atención médica, contemplando la magnitud del evento y la masiva participación juvenil.