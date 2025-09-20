Estudiantina 2025 en San Francisco: las fotos del primer día

Este sábado se vivió en San Francisco la primera jornada de la Estudiantina 2025, el tradicional evento juvenil que reúne a miles de estudiantes y familias de toda la región en la plaza Vélez Sarsfield; y que continúa mañana domingo 21.

Las puertas se abrirán a las 14:00 horas y la programación se extenderá de 15:00 a 20:00, con espectáculos en vivo, DJ sets, sorteos, fiesta de colores y elección de remeras, buzos y banderas.

Las fotos del primer día

Los shows del domingo:

DJ Agustín Juvany

DJ Agustín Jiménez

Kae Ortega (trap)

Chipote en vivo desde las 16:30 hs, como gran cierre musical

Ingreso y seguridad

El acceso al evento será únicamente por la esquina de Av. Libertador Norte e Independencia, mientras que habrá estacionamiento exclusivo para motos sobre calle Cabrera, entre Alberdi y Pueyrredón.

Para la seguridad, participan de manera conjunta:

Policía de Córdoba

Policía Federal Argentina

FPA

Gendarmería Nacional

Bomberos Voluntarios

Defensa Civil

Guardia Municipal

Comité de crisis local

También hay baños químicos, puestos de hidratación y atención médica, contemplando la magnitud del evento y la masiva participación juvenil.