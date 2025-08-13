La Municipalidad de San Francisco confirmó que la Estudiantina 2025 se desarrollará, como cada año, en dos jornadas: el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, con la Plaza Vélez Sarsfield como epicentro. El evento, que convoca a miles de estudiantes y familias, ofrecerá música, arte y espacios de encuentro en pleno centro de la ciudad.

Según el comunicado oficial, en los últimos días circularon versiones que no reflejan la realidad y que generaron confusión, pero se aclaró que en ningún momento estuvo en duda la realización del encuentro.

El municipio destacó que la Estudiantina es parte de la identidad cultural de San Francisco y se sostiene gracias al trabajo conjunto con instituciones educativas, centros de estudiantes, fuerzas de seguridad y vecinos que colaboran en la organización para que el evento se realice de la mejor manera.

“En los últimos días han circulado versiones que no reflejan la realidad y cuya procedencia e intencionalidad desconocemos. Queremos llevar tranquilidad a la comunidad y dejar en claro que en ningún momento estuvo en duda la organización de la Estudiantina”, explicaron desde el municipio.

Asimismo, destacaron que la Estudiantina se organiza con criterios de austeridad y responsabilidad. "Como en todas las acciones de gobierno y eventos municipales, cada gasto se planifica y administra con cuidado, garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos públicos", subrayaron.

Finalmente indicaron que la edición 2025 contará, como es tradición, con una grilla de espectáculos que se dará a conocer en los próximos días, transformando la Plaza Vélez Sarsfield en un gran punto de encuentro para disfrutar y celebrar en familia.