Los chicos y chicas de 6° año “E” del IPET 50 Emilio F. Olmos participaron del Festival Internacional de Cine y Artes Estudiantiles Cine Tiza, en la edición 2025.

El fin de semana viajaron a la localidad de Oncativo donde el grupo presentó un video en la categoría Cortos bajo el título “A 10 años de Ni Una Menos”. La organización posteriormente les comunicó que su producción audiovisual logró llegar a la instancia final.

La propuesta fue seleccionada entre numerosas producciones de distintos puntos del país y ahora depende del voto del público para consagrarse ganadora. La decisión se tomará a través de los likes ("me gusta") que reciba el video en el canal oficial de YouTube del festival Cine Tiza.

Los adolescentes desarrollaron el video abordando la temática de género y derechos humanos, motivos que aportaron para su distinción. La votación estará abierta hasta el domingo 26 de octubre y posteriormente se conocerán los ganadores.

El video se puede ver en Youtube y las personas solo deben darle “Like” en el pulgar de la plataforma: