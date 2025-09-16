Estudiantes de la Licenciatura en Administración de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), sede San Francisco, llevan adelante una colecta solidaria destinada a la Escuela Primaria N° 843 “Carlos O. Ventre”, ubicada en la localidad de Pampa del Infierno, en la provincia de Chaco.

La iniciativa nace desde la cátedra Responsabilidad Social y Ética de la Profesión, y cuenta con el acompañamiento del Club de Leones de San Francisco, que respalda esta acción comunitaria que busca colaborar con estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Qué se recolecta

Los organizadores están recibiendo:

Útiles escolares

Calzado en buen estado (talles del 28 al 39)

Libros de cuentos

Artículos deportivos

Todo lo reunido será entregado personalmente por los propios estudiantes durante una visita prevista para los días 27 y 28 de septiembre.

Cómo colaborar

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo de dos maneras:

Donaciones materiales, coordinando la entrega con los siguientes contactos: Mauro, 3564 607015 y Jazmín 3564 501876

Aportes económicos: quienes deseen colaborar económicamente para la compra de útiles y otros elementos pueden realizar transferencias a la siguiente cuenta: Alias SOSESCUELITACHACO/ titular, María Victoria Nasi Baroni

La campaña solidaria estará vigente hasta el miércoles 25 de septiembre.

Desde el Club de Leones destacaron el valor de esta propuesta como una experiencia formativa que trasciende el aula. "Esta colecta demuestra que cuando la juventud y las instituciones se unen, la solidaridad llega más lejos", expresaron.

La actividad no solo busca brindar ayuda concreta a una comunidad educativa del norte argentino, sino también fomentar valores de compromiso, empatía y responsabilidad social en los futuros profesionales.