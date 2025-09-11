Estudiantes de la Escuela Normal se destacaron con un proyecto en la Legislatura de Córdoba

Las estudiantes Celina Malano (6º año D) y Alba Winiarski (5º año D), de la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”, participaron del primer encuentro provincial del programa Estudiantes Legisladores, realizado días atrás en la Legislatura de Córdoba.

El evento reunió a jóvenes de toda la provincia, representantes de escuelas secundarias de los 26 departamentos cordobeses, organizados en centros de estudiantes. La iniciativa, impulsada en conjunto por la Legislatura y el Ministerio de Educación, tiene como objetivo fomentar la participación política de la juventud y brindar herramientas como oratoria, escucha activa y redacción legislativa.

Durante dos jornadas, los participantes vivieron una experiencia legislativa completa: presentaron proyectos de ley, los debatieron en comisión y los llevaron al recinto para su votación. La provincia fue dividida en siete zonas, y cada una elaboró una propuesta dentro de los ejes temáticos: ambiente, cultura y nueva gobernanza.

Malano y Winiarski representaron a la zona correspondiente al departamento San Justo con el proyecto “Semana del Talento Juvenil Cordobés”, una iniciativa que propone instaurar una semana específica para visibilizar y celebrar la cultura juvenil en el marco de los festejos por el Día del Estudiante.

La propuesta fue la única entre las siete presentadas que logró la aprobación en el recinto, tras superar las instancias de comisión y votación, y será considerada por los legisladores provinciales como insumo para la elaboración de una futura ley.

Sobre el programa

El programa Estudiantes Legisladores busca generar espacios donde las voces de las juventudes sean escuchadas e integradas en el debate público, y continuará desarrollándose en próximas instancias con nuevas propuestas surgidas desde las aulas cordobesas.

Celina Malano reconoció que quiere ser médica pero que le gusta ayudar a la gente. “Con esta experiencia descubrí que me gusta la asistencia social y el accionar político”, comentó la joven.