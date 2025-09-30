La escuela bilingüe bicultural Dante Alighieri será sede de un té solidario el domingo 5 de octubre. El evento, denominado “Dan-Té Solidario”, es organizado por los alumnos de 3er año, en el marco de la asignatura Formación para la Vida y el Trabajo. La iniciativa surgió tras conocerse la necesidad de materiales de la Asociación Civil Apadín, institución con la que los jóvenes decidieron trabajar durante el ciclo lectivo.

“Un día vimos que había una noticia que decía que Apadín estaba necesitando materiales para sus alumnos y nos pareció muy interesante poder ayudarlos. Trajimos esta idea al colegio y empezamos con eso”, contó Delfina Piumetti.

Por su parte, la docente Laura Bovo explicó: “Desde la materia se trabaja con un conjunto de valores que se estudian en la teoría, pero para llevarlos a la práctica siempre se les pregunta a los estudiantes con quién quisieran trabajar. Este año la decisión se tomó enseguida a raíz de esta noticia”.

La organización del evento

El encuentro solidario se desarrollará en el establecimiento educativo a partir de las 15:30, con la apertura de puertas. “Las entradas se van a vender presencialmente en la institución ese mismo día al horario de apertura. El combo incluye la entrada, un cartón para un bingo, una infusión y una torta. También se venderán números para un sorteo y se harán más rondas para jugar durante la tarde”, detalló Agostina Bravo.

La preparación del evento incluyó distintas etapas de trabajo. “La primera fue invitar a los directivos de Apadín para poder preguntarles qué necesitaban y ver cómo era el funcionamiento de la institución. Fue importante porque nos permitió empatizar con ellos y conocer su realidad”, señaló Benjamín Torletti.

Los alumnos resaltaron el valor de la experiencia. “Fue impactante darnos cuenta de que hay gente con muchas más necesidades y menos recursos que nosotros, y se nos hizo increíble la idea de poder ayudar a quienes lo necesitan”, expresaron.

La docente subrayó que se trata de la primera vez que la institución organiza un evento de estas características. “Este año los chicos no dudaron en trabajar con Apadín. Es un proyecto grande, buscaron marcas que los apoyaran, recolectaron regalos y lograron sumar a muchas personas. Es muy valioso que la escuela abra sus puertas un domingo para hacerlo posible”, destacó.

Por eso, la propuesta del Dan-Té Solidario se enmarca en un compromiso mayor: formar ciudadanos solidarios, activos y comprometidos con su comunidad.

“La idea es que cada uno pueda sumar su granito de arena. Va a ser una hermosa tarde para compartir, disfrutar de cosas dulces, jugar y, sobre todo, ayudar", contaron los organizadores.