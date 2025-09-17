Estudiantes del Anexo N° 1329 de Estación Frontera participaron en la etapa regional del certamen “Formando Emprendedores 2025”, una competencia que pone a prueba habilidades de gestión empresarial entre jóvenes, integrando conocimientos de materias como Economía, Administración, Matemática y Lengua.

Se presentaron tres equipos con excelentes resultados: el equipo “Titanes”, integrado por Nahuel Sena, Elías Aliendro, Máximo Mansilla y José Arias, obtuvo el primer lugar; mientras que “Imparables”, compuesto por Nadine Toncovich, Keila Mansilla, Brisa Sánchez y Morena Robledo, se quedó con el segundo puesto. Ambos representarán a la escuela en la instancia provincial.

Estudiantes de Estación Frontera clasificaron al provincial en “Formando Emprendedores 2025”

En tanto, el equipo “From”, conformado por Rodrigo Castro, Oscar Saravia, Florencia Aliendro y Morena Albornoz, alcanzó el octavo puesto entre un total de 16 equipos participantes.

Según consignó la Municipalidad, esta fue la primera vez que la institución participa del certamen, a pesar de no contar con orientaciones específicas en Economía o Administración, lo que realza el mérito de los estudiantes. Acompañaron el proceso las docentes asesoras Patricia Olmos y Antonella Martínez, quienes guiaron a los alumnos durante toda la preparación.

