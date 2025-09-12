El espacio cultural y biblioteca popular Somos Viento celebra este fin de semana la 19ª edición de su tradicional Festival de Poesía y Encuentro de Escritores Mate Cocido con Tortas. La propuesta comenzó este viernes 12 de septiembre y continuará el sábado 13, con actividades artísticas y literarias en la sede de Somos Viento, ubicada en Juan de Garay y Brasil. En ese marco, mañana a las 17 horas se realizará la entrega de premios del Concurso Literario para Jóvenes "Somos Viento", destinado a obras de poesía y cuento.

El jurado dio a conocer a los ganadores y seleccionados en esta edición: Alejo Menesterolo, Tomás Milessi, Jazmín Para, Lara Carvera, Valentina Rupani, Jazmín Olmos, Lucio Hernández, Mia Grella, Micaela Cassineri y Agostina Boetto.

Los premios consisten en una tablet para el primer lugar, un reloj smartwatch para el segundo y auriculares inalámbricos para el tercer puesto. También se entregarán dos menciones especiales.

El Festival Mate Cocido con Tortas viene desarrollándose desde hace casi dos décadas como un espacio de encuentro para poetas, narradores y público en general, combinando literatura, música y sabores locales.

La organización está a cargo de Somos Viento, el Colectivo Poético Hacemos Bollitos, LaTita Editora y la delegación San Justo de la UEPC.